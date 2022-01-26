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Dünya

ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Estonya'ya konuşlandırıldı

Uçaklar Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir harekatına karşı getirildi

26 Ocak 2022 19:45

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı tedbir amacıyla ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Estonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

NATO Hava Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Amari Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

Danimarka ve Estonya'ya ait F-16 tipi savaş uçaklarının ise bölgedeki güçlere takviye olarak yarın Litvanya'ya ait Siauliai Hava Üssü'ne konuşlanacağı aktarılan açıklamada, "Hava devriyesi birlikte daha güçlü" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası basında, söz konusu savaş uçaklarının sayısının 6 olduğu ifade edildi. (AA)

 
 
F-15uçakestonyanatoukrayna
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