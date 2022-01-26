ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Estonya'ya konuşlandırıldı

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı tedbir amacıyla ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Estonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

NATO Hava Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Amari Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

Danimarka ve Estonya'ya ait F-16 tipi savaş uçaklarının ise bölgedeki güçlere takviye olarak yarın Litvanya'ya ait Siauliai Hava Üssü'ne konuşlanacağı aktarılan açıklamada, "Hava devriyesi birlikte daha güçlü" ifadeleri kullanıldı.