ABD yargısındaki kriz büyüyor: Adalet Bakanı Barr, yakınlarına istifa etmeyi düşündüğünü söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetle başlayan 'Roger Stone davası krizi' büyüyor.

The Washington Post ve Associated Press'in hükûmet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump'ın yargı konularında tweet atmayı durdurması ile ilgili yaptığı çağrı karşılık bulmayan Adalet Bakanı William Barr, kendisine yakın isimlere istifa etmeyi planladığını söyledi.

İkinci kez Adalet Bakanı olarak görev yapan Barr, Beyaz Saray'dan bağımsız bir lider tablosu çizmeye çalışsa da, Demokratlar onu sıkça "Trump'ın kişsel savcısı gibi davranmak"la suçladı.

Savcılar, ABD liderinin yakın bir dostu ve eski kampanya çalışanı olan Stone'un 7 ila 9 yıl arası hapis cezası almasına karar vermişti. Ancak Trump'ın konu ile ilgili açıklamalarından sonra Adalet Bakanlığı cezanın azaltılmasını talep etti. Barr, bu gelişmelerden sonra Trump'ın tweetleri sebebiyle işini yapamaz hale geldiğini söyleyerek Başkan'ın ceza davaları ile ilgili sosyal medya paylaşımları yapmamasını talep etti. Ancak bu çağrı da karşılık bulmadı, Trump "bu tür davalara müdahale etmeye hakkı olduğunu" ve "Stone'un tekrar yargılanması gerektiğini" ifade etti.

Trump son olarak kendisinin "baş kanun uygulayıcısı" olduğunu iddia etti, ancak bu rol anayasaya göre Barr'a ait.