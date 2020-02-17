ABD yargısındaki çatlak büyüyor

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Aralarında en önemli devlet avukatlarının da bulunduğu binden fazla ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, 'Roger Stone davası skandalı'nın ardından Adalet Bakanı William Barr'a istifa etmesi için çağrıda bulundu.

Medium'da yayımlanan , eski ve yeni bin 143 yetkilinin imzasının bulunduğu mektupta Barr'ın Trump'a yakın olduğu bilinen Stone'a daha kısa süreli bir hapis cezası verilmesini talep ederek "Başkan'ın kişisel isteğini yerine getirdiği" belirtildi.

Mektupta Barr'ın bakanlığın dürüstlük ve itibarına, ayrıca hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verdiği ifade edildi.

Aralarında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi iktidarlar tarafından atanmış devlet avukatları da bulunan bin 143 yetkili, bir Adalet Bakanı'nın Başkan'ın yakını için savcıların kararını feshetmesinin daha önce görülmemiş bir durum olduğunu yazdı. Mektupta ayrıca Barr'ın yaptıklarının ABD için varoluşsal bir problem yarattığı belirtildi.

Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016'daki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasına ABD liderinin tepkisinin ardından müdahale edilmişti. Adalet Bakanlığı'nın bu hamlesi, ülkede büyük tartışmalara sebep olmuştu. Olayın ardından davayla ilgilenen dört savcı da istifa etti.