-ABD YARDIMA HAZIR WASHINGTON (A.A) - 18.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Türkiye'ye giden Suriyelilerle ilgili durumu çok yakından takip ettiklerini ve bu konuda Türk hükümetiyle yakın temas halinde olduklarını belirterek, "Türkiye'den bize gelebilecek herhangi bir yardım talebine karşılık vermeye hazırız" dedi. Yetkili, Suriye konusunda ve Türkiye'nin, geçici çadırkentlerde kalan Suriyelilerle ilgili olarak uluslararası toplumdan nasıl bir yardım beklediği hususunda Türkiye ile ABD arasında ikili düzeydeki temasların devam ettiğini belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da geçen hafta Abu Dabi'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü hatırlattı. Türk hükümetinin, Türkiye'ye gelen Suriyelilere yardım etmede çok aktif rol oynadığını ifade eden yetkili, El Cezire televizyonunu izlerken, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun geçici çadırkentleri ziyaret ettiğini gördüğünü anlattı. Yetkili, "Türk hükümetiyle yakın temas halindeyiz ve bize yöneltebilecekleri herhangi bir yardım talebine karşılık vermeye hazırız. Türkiye'nin, Suriyelilere ev sahipliği yaparak sorumluluk üstlendiğini biliyoruz ve tabii ki bunun, dünyanın bu kesiminde Türkiye'nin misafirperverlik gösterdiği ilk örnek olmadığının da farkındayız. Türkiye eğer yardım talebinde bulunursa ne zaman olursa olsun bu talebe karşılık vermemiz gerektiği gerçeğinin bilincindeyiz" diye konuştu. -"ERDOĞAN'IN HEPİMİZ ADINA KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"- Bir soru üzerine yetkili, daha genel anlamda Türkiye-Suriye ilişkilerinin ikili bazda çok önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın dış politika başarılarından biri, Adana süreci ve sınır ötesi terörle mücadele çabalarından başlayarak, yıllar içinde Türkiye ile inşa ettiği yakınlaşma süreci olsa gerek. Ancak şu anda Türkiye'den yapılan açıklamalara, örneğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'deki şiddetin ne kadar iğrenç olduğuna dair çok açıkça ifade ettiği tanımlamasına bakarsanız, Beşşar'ın eylemlerinin güçlü ittifaklar kurduğuna inandığı ülkelerle dış ilişkilerine de etki yapmakta olduğunu görebilirsiniz. Başbakan Erdoğan'ın, Suriye'de yaşanan şiddete yönelik nefretten bahsederken hepimiz adına konuştuğunu düşünüyorum."