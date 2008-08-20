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Dünya

ABD yardım konusunda ısrarcı

ABD Dış İşleri Müsteşar Yardımcısı Bryza, Gürcistan’a insani destek amacıyla kullanılabilecek farklı gemi tipleri üzerinde, Türkiye ile görüşmelerin devam etti

20 Ağustos 2008 03:00

ABD Dış İşleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Matt Bryza, Gürcistan’a insani yardım amaçlı Amerikan gemilerinin gönderilmesi konusunda Türkiye’den resmen talepte bulunulmadığını ancak Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde görüşmelerde bulunulduğunu söyledi.

 

ABD Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı, yabancı basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bryza, bu meselenin Türkiye ile ABD ilişkilerinde bir güçlük veya kriz varmış gibi algılanmasının yanlış olacağını da ifade etti.

 

Matt Bryza, ABD'nin insani yardım gemilerine ilişkin soruları  yanıtlarken, "Biz resmi bir talepte bulunmadık. Montrö Boğazlar  Sözleşmesi'ne tamamen saygı gösterecek şekilde danışmalarda bulunduk.  Elbette Montrö'ye uymaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

 

Türkiye'nin verdiği cevaptan ABD'nin tatmin olup olmadığı sorusuna  karşılık Bryza, konu üzerinde halen çalışıldığına ve insani yardımın  Türk sularından geçerek Gürcistan'a ulaştırılmasına gayret edildiğini belirtti.

 

Türkiye ile ABD arasında bu konuda sıkıntı bulunduğu yönündeki  haberlerin hatırlatılması ve gemi tipine ilişkin bir soru üzerine Bryza, "Ortada ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Montrö Sözleşmesi'ne  saygı duyuyoruz. 15 bin tondan fazla olan askeri araçlar Boğazlar'dan  geçemiyor. Bu Montrö Sözleşmesi ve biz de sözleşmeye uyacağız. Ancak  Gürcistan'a insani destek sağlamak amacıyla farklı gemi tipleri üzerinde  konuşuyoruz. Yani görüşmeler devam ediyor. Ancak hiç bir şekilde size,  bu konuda Türk-Amerikan ilişkilerinde bir güçlük veya kriz olduğu  izlenimi bırakmak istemiyorum" dedi.
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