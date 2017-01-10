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Deutsche Welle

ABD yapay zekaya sahip silah geliştirdi

Pentagon yapay zekaya sahip insansız hava aracı geliştirdi. ABD ordusu 103 mikro insansız hava aracıyla başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdi.

10 Ocak 2017 20:39

ABD Savunma Bakanlığı, otonom silah sistemleri geliştirme sürecinde yeni bir ilerleme kaydetti. Pentagon'un pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusu yapay zekaya sahip 103 mikro insansız hava aracıyla başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın "kolektif birer organizma" olarak betimlediği Perdix mikro insansız hava araçlarının karar verme yetisinin merkezi olmayan bir beyin aracılığıyla sağlandığı ifade edildi. Yeni silahlarıyla ilgili Pentagon, doğada kolektif karar verme, uyumlu kol uçuşu ve kendi kendini tedavi etme davranışları sergilediklerinden ötürü "arı sürüsü" benzetmesi yaptı. Her biri yaklaşık 16 santimetre büyüklüğünde olan araçların geliştirilmesinin, yapay zeka alanında gerçekleşen ilerlemeler sayesinde mümkün olduğu bildirildi.

Sürünün lideri yok

Pentagon'un yetkili departmanının yöneticisi William Roper, adını Yunan mitolojisindeki bir karakterden alan Perdix insansız hava araçlarının "önceden programlanmış ve senkronize edilmiş bireyler olmadığını" söyledi. Roper, her Perdix'in diğer tüm Perdix'lerle iletişim içerisinde olduğunu ve birlikte çalıştığını, sürünün herhangi bir lideri olmadığını ve her aracın sisteme giren ya da sistemi terk eden araçlara uyum sağlayabildiğini söyledi.

Askeri stratejistlerin Perdix insansız hava araçlarına büyük umut bağladığı belirtildi. Bunun nedeniyse bu silahların üretiminin görece ucuz olması ve elde yüksek miktarda bulunmasından ötürü cihazların askeri çatışmalarda düşmana karşı özellikle etkili olacağı düşüncesi.

İlk olarak 2013'te Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen Perdix insansız hava araçlarının geliştirilme süreci, o günden bu yana ara vermeksizin devam ediyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, BÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PentagonSavunma BakanlığıWashingtonABDPerdixWilliam RoperYunanMassachusetts Teknoloji EnstitüsüDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BÜ/BÖ

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