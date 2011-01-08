-ABD WIKILEAKS'IN HESAPLARININ PEŞİNDE LONDRA (A.A) - 08.01.2011 - Sızan gizli ABD belgelerini yayımlamasıyla tanınan internet sitesi WikiLeaks, yazılı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesap ayrıntılarının Washington tarafından resmi kanallarla elde edilmeye çalışıldığını, ancak bununla mücadele edeceklerini bildirdi. WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı müfettişlerin Twitter'ın San Francisco'daki merkezine giderek, internet sitelerinin kurucusu Julian Assange ile sitenin önde gelen isimlerinden diğer 3 kişinin özel mesajlarını, temas bilgilerini, diğer kişisel bilgilerini talep ettiği kaydedildi. Twitter ise bu konuda açıklama yapmadı. WikiLeaks'in açıklamasında ayrıca, Amerikalı yetkililerin, yürüttükleri soruşturma çerçevesinde diğer Amerikan internet şirketleriyle temasa geçtiğinden de şüphelenildiği belirtildi. ABD, ordunun Afganistan ve Irak savaşıyla ilgili gizli belgelerini, ardından da gizli diplomatik yazışmalarını yayımlamasıyla dünya çapında imajını zedeleyen WikiLeaks sitesi ve çalışanlarına yönelik suçlamada bulunabilmek amacıyla olası suç unsurları ortaya çıkarmak için incelemeler yürütüyor.