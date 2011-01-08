T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD WIKILEAKS'IN HESAPLARININ PEŞİNDE LONDRA (A.A)

08 Ocak 2011 14:03

-ABD WIKILEAKS'IN HESAPLARININ PEŞİNDE LONDRA (A.A) - 08.01.2011 - Sızan gizli ABD belgelerini yayımlamasıyla tanınan internet sitesi WikiLeaks, yazılı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesap ayrıntılarının Washington tarafından resmi kanallarla elde edilmeye çalışıldığını, ancak bununla mücadele edeceklerini bildirdi. WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı müfettişlerin Twitter'ın San Francisco'daki merkezine giderek, internet sitelerinin kurucusu Julian Assange ile sitenin önde gelen isimlerinden diğer 3 kişinin özel mesajlarını, temas bilgilerini, diğer kişisel bilgilerini talep ettiği kaydedildi.  Twitter ise bu konuda açıklama yapmadı.                 WikiLeaks'in açıklamasında ayrıca, Amerikalı yetkililerin, yürüttükleri soruşturma çerçevesinde diğer Amerikan internet şirketleriyle temasa geçtiğinden de şüphelenildiği belirtildi. ABD, ordunun Afganistan ve Irak savaşıyla ilgili gizli belgelerini, ardından da gizli diplomatik yazışmalarını yayımlamasıyla dünya çapında imajını zedeleyen WikiLeaks sitesi ve çalışanlarına yönelik suçlamada bulunabilmek amacıyla olası suç unsurları ortaya çıkarmak için incelemeler yürütüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24