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Dünya

ABD, WIKILEAKS'İ DURDURMANIN YOLLARINI ARIYOR WASHINGTON (A.A)

19 Aralık 2010 19:11

-ABD, WIKILEAKS'İ DURDURMANIN YOLLARINI ARIYOR WASHINGTON (A.A) - 19.12.2010 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlayan Wikileaks internet sitesinin bu yayınını önlemenin yollarını araştırdıklarını söyledi.  Biden, Adalet Bakanlığı'nın, daha fazla belgenin yayımlanmaması için ne yapılabileceğini incelediğini belirtti. Ne yapabilecekleri konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen Biden, bu sitenin kurucusu Julian Assange'i de eleştirdi.  Assange'ın gizli belgeleri, ABD ordusunun bir mensubuyla birlikte, komplo yoluyla ele geçirdiğini söyleyen Biden, "bu durum, bir kaynağın gizli bir belgeyi bir muhabire vermesi durumundan apayrı" diye konuştu. 

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