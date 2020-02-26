"ABD, Wikileaks kurucusu Assange'ı öldürmeyi ve bunu bir kaza gibi göstermeyi planlıyordu"

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ABD'ye iadesi için hâkim karşısına çıkan Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın avukatı, ABD'nin müvekkiline geçmişte suikast planı yaptığını iddia etti.

TIKLAYIN-Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

New York Post'un aktardığına göre avukat, ABD'nin Assange'ı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı süreçte kaçırmayı planladığını; hatta Wikileaks kurucusunu öldürüp, bunu bir kaza gibi göstermek için plan yaptığını ileri sürdü.

Avukat, "ABD'li casusların Ekvador'un büyükelçilik binasını korumak için anlaştığı İspanyol UC Global şirketinin yardımıyla Assange'ı gözlediğini" dile getirse de bu iddialara dair bir kanıt sunmadı.

Edward Fitzgerald isimli avukat, "Assange'ın konsolosluk binası içinde zehirlenmesi de planlar dahilindeydi" dedi.

Aylarca sürebileceği düşünülen iade davasında hâkim, Assange'ın yargılanmak üzere ABD'ye gönderip, gönderilmemesine karar verecek

ABD'de kendisine 18 tane casusluk suçlaması yöneltilen Assange, iade edilmesi durumunda onlarca yıl hapis yatabilir.