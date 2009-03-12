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Dünya

ABD vurmadan önce iki kez düşünecek

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD'nin önleyici savaş konusunda çok daha ihtiyatlı olacağını açıkladı

12 Mart 2009 02:00

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Amerikan istihbarat ajanslarının Irak'ta kitle imha silahlarının varlığı konusundaki hatalarından sonra ABD'nin önleyici savaş konusunda çok daha ihtiyatlı olacağını açıkladı.

Gates, Amerikan PBS televizyon kanalına verdiği mülakat sırasında, eski başkan George Bush'un terör tehdidi konusunda önleyici savaş başlatma tavrı hakkındaki bir soru üzerine, "Irak'ta kitle imha silahlarının varlığı hakkında yapılan hatalar ve diğer olanlar, her yeni başkanın böyle bir savaşa girmek ya da istihbarat kaynaklarından gelen bilgilere inanmak konusunda çok çok daha dikkatli olmasını gerektirecek" yanıtını verdi.

Bundan sonra her yeni Amerikan başkanının benzer bir savaşa girmeden önce zor sorular soracağını belirten Gates, "Sanırım, bugün aşılması gereken engeller, 6 ya da 7 yıl öncekinden çok daha önemli" dedi.

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın eski başkanı olan Gates, olası bir önleyici askeri eylemden önce uyulması gereken kriterlerin artık çok daha kesin olduğunu da kaydetti ve bundan böyle öncelikle ABD'ye saldırı riskinin ne olduğunun sorulmasıyla hareket etmek ve ayrıca gelen istihbaratın kalitesinin ne olduğunu iyi kestirmek gerekeceğini ifade etti.

Kendisinin 2006'da, yani Irak savaşının başlamasından sonra bakan olarak katıldığı bundan önceki Amerikan yönetiminin Irak savaşının kısa süreli olacağını öngörerek önemli bir hata yaptığını düşündüğünü söyleyen Gates, yetkililerin öngörülerinin gerçeklerle örtüşmediğinin açık seçik ortada olduğunu belirtti.

Gates, Amerikan ordusunun Irak savaşından zorlu dersler çıkarmak zorunda kaldığının da altını çizdi.

Mülakatında Afganistan'daki durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Gates, bu ülkedeki direniş gruplarıyla siyasi her türlü uzlaşmanın Kabil hükümetinin belirlediği koşullar doğrultusunda olması gerektiğine işaret etti.

Yeni Başkan Barack Obama'nın Taliban bünyesindeki ılımlı unsurlarla görüşülebileceği yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Gates, "Bazı Taliban üyeleri var ki bunlar kesinlikle öldürülmeli. Ama bazıları, hatta belki de çoğu, şu ya da bu nedenle uzlaşmanın mümkün olabileceğini düşünüyor" ifadesini kullandı.

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