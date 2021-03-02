ABD, vize yasağı uygulanan 76 Suudi yetkili arasında Veliaht Prens Selman'ın olup olmadığını açıklamayacağını duyurdu

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ABD, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili istihbarat raporu sebebiyle ülkeye girmesi yasaklanan 76 Suudi Arabistanlı yetkili arasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın bulunup bulunmadığıyla ilgili soruları yanıtlamayacaklarını bildirdi.

Yasakların getirilmesine yol açan istihbarat raporunda Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine Selman'ın onay verdiği yazıyordu.

Biden yönetimi, cinayetle bağlantıları veya ABD'deki muhalifleri korkutmayı denedikleri nedeniyle 76 Suudi vatandaşına kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "76 kişilik listede kim olduğunu veya yakın gelecekte kimin olabileceğini şu an tartışacak durumda değiliz" dedi.

Price, "Öte yandan yakın gelecekte Veliaht Prens Selman'ın ABD ziyareti yapma planı olduğuyla ilgili bir bilgi yok" diye konuştu.