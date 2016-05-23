ABD, Vietnam'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırıyor

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Vietnam'a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldıracağını açıkladı.

Asya turu kapsamında Vietnam'ı da ziyaret eden ABD Başkanı, ülkenin komünist liderleriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecinde gelinen aşamanın ilişkileri daha da yakınlaştırmaya olanak sağladığını söyledi.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin haberine göre, hem Vietnam hem de ABD, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri kapasitesini arttırma girişimlerini dikkatli bir şekilde izliyor.

Vietnam lideri Tran Dai Quang'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Obama, ambargonun kaldırılması kararıyla Çin'in askeri faaliyetleri arasında bağ kurmamaya özen göstererek, attıkları adımın asıl olarak ''ABD tarafının Vietnam'la ilişkileri normalleştirme sürecini tamamlama' hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "ABD Vietnam'a askeri malzeme satışı üstündeki 50 yıllık yasağı tamamıyla kaldırıyor" diye konuştu.

Obama açıklamasında "Silah ambargosunu kaldırma kararı Çin'le ilgili değil, bizim Vietnam'la normalleşmeye yönelik uzun süredir devam eden süreci tamamlamak arzumuzla ilgili. Bu noktada her iki taraf da ordular da dahil olmak üzere güven ve işbirliği geliştirdi" dedi.

Çin'den uyarı

ABD'nin ambargo kararının ardından Çin devlet ajansı Xinhua ABD ile Vietnam arasındaki bağların güçlenmesinin Asya'daki barış ve istikrarı bozmaması gerektiği açıklamasını yaptı.

Xinhua "Vietnam'ın ABD de dahil başka bir ülkeyle ilişkilerini geliştirmesi sevindirici. Ancak ABD bu tür bir yakınlaşmayı üçüncü bir ülkenin stratejik çıkarlarını tehdit etmek ya da onlara zarar vermek için kullanmamalı" ifadelerini kullandı.

Ajans ayrıca ABD'nin eylemlerinin bölgedeki bazı ülkeleri daha iddialı yaptığını ve ABD'nin Vietnam konusunda "samimi olmayan gündemi" olduğunu da ekledi.

Çin enerji zengini ve 5 trilyon dolarlık deniz ticareti hacmine sahip Güney Çin Denizi'nde hakların tümünde hak iddia ediyor.

Aynı şekilde Filipinler, Brunei, Vietnam, Malezya ve Tayvan da benzer hakları olduğunu savunuyor.

Vietnam Soğuk Savaş döneminden bu yana süren silah ambargosunun kalkmasını uzun süredir talep ediyordu. 2014 yılında ambargo kısmi olarak kaldırılmıştı.

1975 yılına kadar savaşta olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1995 yılında yeniden kurulmuştu.

ABD'nin Vietnam'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının Çin üzerindeki stratejik baskıyı artıracağı görüşü hakim.