-ABD VETO ETTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.02.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Konsey'in daimi üyesi olan ABD'nin veto etmesi nedeniyle, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te devam eden Yahudi yerleşimlerini kınayan ve derhal durdurulmasını isteyen karar tasarısını kabul edemedi. 15 üyeli Konsey'de oylamaya sunulan karar tasarısı, 14 ülkenin ''evet'' oyuna karşılık, ABD'nin ''hayır'' oyuyla reddedilmiş oldu. Karar tasarısının ana maddelerinde, Yahudi yerleşimlerinin yasadışı olduğu ve Ortadoğu'da adil, kalıcı ve kapsamlı barış önünde büyük engel oluşturduğu belirtilerek, ''Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in derhal ve tamamen tüm Yahudi yerleşimlerini durdurması'' talep edilmişti. Tasarının giriş paragraflarında ise İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te devam ettirdiği yerleşim faaliyetleri kınanmıştı. Oylamadan önce konuşma yapan Konsey'in geçici üyesi Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nevaf Selam, Yahudi yerleşimlerinin devam ettiğini ve ikiye katlandığını belirterek Konseyin bu kapsamda doğrunun yanında yer alması gerektiğini söyledi. Karar tasarısına destek veren 100'den fazla ülkenin arasında Türkiye de bulunuyordu.