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Ekonomi

ABD verileri sonrasında gerileyen dolar yeniden 2,70'in üstünde

ABD'de tarım dışı istihdamın beklenenin altında kalması ilk etapta doların gerilemesine neden olmuştu

08 Mayıs 2015 21:23

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden düşük gelmesi sonrasında ilk etapta 2,70’li seviyelerden 2,6850'ye kadar gerileyen dolar, devam eden işlemlerde dolar yeniden 2,70 seviyesinin üzerine çıktı.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da 223,000 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın bir önceki ayın istihdam artışının aşağı yönlü revize edilmesi ile dolar/TL küresel piyasalardaki seyre paralel geniş bantta dalgalandıktan sonra yönünü aşağı çevirdi.

Veri öncesi 2.70'li seviyelerde işlem gören dolar/TL verinin hemen ardından ilk tepki olarak 2.6820'ye geriledi. Daha sonra 2.7025'e kadar yükselen kur daha sonra yeniden yönünü aşağı çevirerek Mayıs ayı başından beri en düşük seviye olan 2.6750'yi test etti. 

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