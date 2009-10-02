T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD verileri piyasayı vurdu

ABD'de istihdam verisinin beklenenden kötü gelmesi piyasaları çarptı. Borsadaki kayıp yüzde 3'e dayanırken dolar 1.50 lirayı aştı.

02 Ekim 2009 03:00

ABD'de istihdam verisinin beklenenden kötü gelmesi piyasaları çarptı. Borsadaki kayıp yüzde 3'e dayanırken dolar 1.50 lirayı aştı.

Piyasaların yakından izlediği ABD tarımdışı istihdam verileri açıklandı. Piyasalardaki 180 bin kişilik istihdam düşüşü beklentisine karşın düşüş 263 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 9.8'de kaldı.

ABD'de açıklanan bu verinin ardından piyasada hızlı hareketler yaşanmaya başladı. Yüzde 1 civarında kayıpla 37 bin seviyesinde hareket eden borsa 36 bin 400 sınırına kadar çekildi. Endeksteki kayıp ise yüzde 3'e ulaştı.

Diğer taraftan dolarda da yükseliş izleniyor. Dolar kuru 1.50 lirayı aşarak 1.5020 TL'ye ulaştı.

Fortis Yatırım fon yöneticisi Atilla Esen, ABD verisinin beklentilerden kötü geldiğini belirterek, "Endeks hafta içinde 48 bin 400'ü denemiş ve aşamamıştı. Bundan dolayı bir geri çekikme bekleniyordu. Hem yurtdışında ABD verisinin kötü gelmesi hem de içeride doların 1.50'ye giden hareketi piyasayı tetikledi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24