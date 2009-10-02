ABD verileri piyasayı vurdu

Piyasaların yakından izlediği ABD tarımdışı istihdam verileri açıklandı. Piyasalardaki 180 bin kişilik istihdam düşüşü beklentisine karşın düşüş 263 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 9.8'de kaldı.

ABD'de açıklanan bu verinin ardından piyasada hızlı hareketler yaşanmaya başladı. Yüzde 1 civarında kayıpla 37 bin seviyesinde hareket eden borsa 36 bin 400 sınırına kadar çekildi. Endeksteki kayıp ise yüzde 3'e ulaştı.

Diğer taraftan dolarda da yükseliş izleniyor. Dolar kuru 1.50 lirayı aşarak 1.5020 TL'ye ulaştı.

Fortis Yatırım fon yöneticisi Atilla Esen, ABD verisinin beklentilerden kötü geldiğini belirterek, "Endeks hafta içinde 48 bin 400'ü denemiş ve aşamamıştı. Bundan dolayı bir geri çekikme bekleniyordu. Hem yurtdışında ABD verisinin kötü gelmesi hem de içeride doların 1.50'ye giden hareketi piyasayı tetikledi" dedi.