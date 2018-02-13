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Ekonomi

ABD verileri öncesi dolar 3.80 liranın, BIST100 115 bin puanın üzerinde

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım rotasını etkileyecek verilerden enflasyonun açıklanması öncesinde, dolar dünkü 3

13 Şubat 2018 14:01

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artırım rotasını etkileyecek verilerden enflasyonun açıklanması öncesinde, dolar dünkü 3.80 lira düzeyinde hareket edterken, Borsza İstanbul Endeksi 115 bin puanı aştı.
Hazine dünkü ihalelerde toplamda 8.51 milyar borçlandıktan sonra, bugün de 13 Kasım 2019 itfalı tahvili yeniden ihraç edecek ve ayrıca 1.9 milyar lira tutarında kira sertifikası ihracı yapacak. Hazine Şubat ayında toplam 20.1 milyar lira iç borç ödeyecek ve toplam 21.1 milyar lira borçlanacak.
ABD verileri ve Hazine ihaleleri öncesi dolar 3.80 - 3.81 lira, euro da 4.68 - 4.69 lira aralığında hareket ediyor.
Yeni güne yüzde 0.43 artışla 115 bin 318 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) bu düzeylerde tutunuyor.
Fırtınanın dindiğini düşünmek için erken...
İş Yatırım\'ın, \"Fırtınanın dindiğini düşünmek için erken...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde,  \"Dünkü işlemlerde ABD öncülüğünde hisse senedi piyasaları toparlarken oynaklıkta da gerileme oldu. Dolar bazlı MSCI Türkiye endeksi yüzde 1.7 getiri ile TL’deki değerlemenin yardımı ile gelişmekte olan ülkeler endeksindeki yüzde 0.9’luk getiriyi aştı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
\"Dünkü Hazine ihalelerinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesinin de TL varlıklardaki olumlu ayrışmada etkisi oldu.
\"Bugün de 10 yıllık gösterge tahvil dahil olmak üzere yüklü miktarda ihaleler var.
\"Yurtdışında ise önemli bir haber akışı bulunmuyor.
\"Dünkü işlemlerde Borsa İstanbul Endeksi kritik 115 bin seviyesinin hemen altında kapandı.
\"Gösterge endeks 115bin seviyesinin üzerinde kalıcı olmadan temkinli görüşümüzü koruyoruz.\"
 

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