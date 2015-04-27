ABD verileri açıklandı, dolar 2,70'in altına geriledi

Türkiye'deki seçim süreci ve Merkez Bankası üzerindeki faiz baskılarının etkisiyle geçen Cuma günü 2.7435 lira ile yeni rekor düzeye çıkan dolar, bugün 2.72-2.73 lira aralığında hareket ettikten sonra, kapanışa doğru 2.6950 liraya kadar geriledi.

ABD'de Cuma günü açıklanan verilere göre, şirketlerin planladığı yatırımlar Mart ayında art arda yedinci defa gerileyerek ekonominin toparlanmakta zorlandığına işaret etti.

ABD ekonomisine ilişkin bu verilerin, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırmayı yakın zamanda yapmayacağına ilişkin beklentileri güçlendirince dolar küresel piyasalarda geriledi.

Faiz kararını Çarşamba akşamı açıklayacak olan ABD Merkez Bankası'nın kısa dönemde para politikasını sıkılaştırma yönünde bir sinyal vermesi beklenmiyor.