ABD vergileri arttırdı, Türkler ülkeyi terk etmeye başladı

Küresel krizden sonra ABD’nin ülke dışında yaşayan vatandaşları ve vergimükellefi yeşil kart sahiplerinin ABD dışı kazançlarını vergilendirmeyi sıkılaştırması, bu ülkenin vatandaşlığından terk etmede patlama yarattı.

ABD Hazinesi’nin önceki gün 2014 son çeyrekte kendi isteğiyle vatandaşlık ve yeşil kart sahipliğini bırakanların listesini açıkladı. Böyelikle 2014’te toplam 3.415 kişinin ABD’yle bağını kopardığı anlaşıldı. 2014, en eski listenin bulunduğu 1988’den bu yana rekor yılı oldu. Rakam 2013’te de 2.999’du. 2013 rakamı da 2012’nin üç katıydı. Önceki yıllarda sayı en fazla 1.200’e ulaştı.

Seçkin Ürey'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, ABD vatandaşlığı ve yeşil kart sahipliğini bırakan 6 Türk buldu. 6 kişiden birinin ticari faaliyetlerini Türkiye’de yürüten bir işadamı olduğu görüldü. 2 tanesinin ise hayatlarını İsviçre’de sürdüren akademisyenler olduğu anlaşıldı. Bu akademisyenlerden birinin Türkiye’de bir bilimsel kuruluşla da bağı bulunuyor.

Listedekilerin 2 tanesi ABD’de yakın zamanda ikameti bıraktığı anlaşılan karı kocadan oluşurken, sonuncusu hakkında bir bilgi bulunmuyor. ABD yayınladığı listelerde köken hakkında bilgi vermiyor. Kuveyt ve Suudi Arabistan kraliyet aileleriyle aynı soyadlarını taşıyanların da listelerde olması dikkat çekiyor.