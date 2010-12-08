-ABD VERGİ KESİNTİLERİNİ TARTIŞIYOR WASHINGTON (A.A) - 08.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçilerle vergi kesintileri konusundaki uzlaşmayla ilgili olarak, mevcut ortamın gerektirdiği ölçüde, Amerikan halkı için en iyisini yaptığını belirterek, ''(Zenginlere yönelik vergi kesintilerini önleme) bu konuda savaşmaya devam edeceğiz'' dedi. Obama'nın orta sınıfa vergi kesintisi yapılması ve işsizlik yardımlarının uzatılması isteklerine Cumhuriyetçilerin ayak diremesi, Cumhuriyetçilerin, önceki ABD Başkanı George Bush döneminden gelen ve bu yılın sonunda yürürlükten kalkacak olan, üst düzey gelirlilere yönelik vergi kesintisinin uzatılması taleplerine de Obama'nın karşı çıkmasıyla karmaşıklaşan ama iki tarafın sonunda uzlaşmasıyla sonuçlanan vergi kesintileri konusu, tartışma yarattı. Demokratlar, Obama'nın zenginlere yönelik vergi kesintilerinin uzatılmasında Cumhuriyetçilere ''ödün" vermesinden rahatsız olurken, Obama, düzenlediği basın toplantısında kararının doğruluğunu savundu. Orta gelirlilere yönelik vergi indirimine Cumhuriyetçilerin karşı çıktığını, kendisinin de Cumhuriyetçiler için ''kutsal tas (holy grail) ve ekonomi doktrinlerinin merkezi'' olan zenginlere yönelik vergi kesintisini tasvip etmediğini anlatan Obama, ancak Cumhuriyetçilerin bu taleplerinden vazgeçmediklerini söyledi. Obama, birinci önceliğinin Amerikan halkı olduğunu belirterek, ''Washington'dakilerin birbirlerine karşı siyasi puan alma gayreti nedeniyle, özveriyle çalışan milyonlarca Amerikalının Ocak ayında maaşlarının azaldığını görmelerini istemediğini'' ifade etti. Bu anlaşma sayesinde orta gelirli Amerikalıların vergilerinin 1 Ocak itibariyle artmayacağını ve işini kaybetmiş yaklaşık 2 milyon Amerikalının uzayan işsizlik yardımları sayesinde sofralarına ekmek götürebileceğini kaydeden Obama, bu konuda eğer şimdi uzlaşmaya varılmasaydı, bundan birçok Amerikalının etkileneceğini ve Cumhuriyetçilerin sayılarını önemli oranda artırdığı yeni Kongre'nin açılmasıyla birlikte de orta sınıfa yönelik vergi kesintilerini Kongre'den geçirmenin daha da zorlaşabileceğini hatırlattı. Orta düzey Amerikalılara vergi indiriminin, zenginler için istenen indirim nedeniyle ''tutsak'' kaldığını, bunun da aslında Amerikan halkının ''tutsak'' kılındığı anlamına geldiğini ifade eden Obama, tüm bu ortamda, Amerikan halkının zarar görmemesi adına, mevcut gerçekliklerin elverdiği kadarıyla, onlar için en iyisini yapmayı seçtiğini kaydetti. Anlaşmanın içeriğine bakıldığında, CNN'in öngörüsüne göre, bu tartışmalı uzlaşmanın ABD hazinesine maliyeti, 2 yılda 600 ile 800 milyar dolar arasında olacak. Eğer anlaşma Kongre'den geçmezse, Ocak ayından itibaren tüm ABD vatandaşlarının vergileri artacak.