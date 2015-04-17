ABD, vergi denetimlerini artırınca, Kalyon İnşaat'ın sahibi ABD vatandaşlığından mı çıktı?

ABD’nin geçen yıl vergi denetimlerini artırması üzerine yurttaşlıktan ayrılanlar arasında yer alan Ömer Faruk Kalyoncu ismi ‘havuz problemi’ne dönüştü.

ABD vatandaşlığından ayrılanlar listesinde ismi bulunan Kalyoncu, “Bu siz misiniz” sorusuna yanıt vermiyor. Kalyoncu’nun Sabah ve atv’yi işadamlarının oluşturduğu havuzda toplanan paralarla satın aldığı iddiasını içeren tapeler yayımlanmıştı.

Cumhuriyet'ten Zeki Tezer'in haberine göre, ABD’nin yurt dışında yaşayan vatandaşları ile vergi mükellefi yeşil kart sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırması üzerine vatandaşlıktan çıkan Türkler arasında Ömer Faruk Kalyoncu’nun da olduğu ortaya çıktı. Ömer Faruk Kalyoncu, başta Taksim yayalaştırma projesi, Sabah-atv dahil olmak üzere birçok tartışmalı ihaleyi alan Kalyon İnşaat’ın sahipleri arasında yer alıyor.

ABD Hazinesi’nin verilerine göre, geçen yıl toplam 3 bin 415 kişi vatandaşlıktan çıktı. Resmi Gazetede yayımlanan, 2014 ikinci çeyrekte kendi isteğiyle vatandaşlık ve yeşil kart sahipliğini bırakanlar listesinde 6 Türk yer alıyor.

Taksim ihalesini almıştı

ABD vatandaşlığını bırakanlardan Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi olduğu Kalyon İnşaat, tartışma ve protestolara neden olan Taksim Yayalaştırma Projesi ihalesini 51 milyon 555 bin 379 TL’lik teklifle kazanmıştı.

Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi olduğu Zirve Holding, Sabah ve atv’yi Çalık Grubu’ndan satın almasıyla da dikkat çekmişti. 17- 25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasındaki teknik takiplerin yayımlanan tapelerine göre, Kalyon İnşaat’ın gücü atv ve Sabah’ı almaya yetmediği için oluşturulan havuza para toplamakla görevlendirilenlerden biri de Kalyon İnşaat’ın sahiplerinden Orhan Cemal Kalyoncu’ydu.2008’de vefat eden Kalyon Şirketler Grubu kurucularından Hasan Kalyoncu, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla tanınıyordu. Hasan Kalyoncu’nun AKP yönetimiyle yakınlığı, oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikâh törenine de yansımıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç ile birlikte nikâh şahitliği yaptığı Grand Cevahir Oteli’ndeki bu nikâh töreninde, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında yer aldığı 11 bakan hazır bulunmuştu.

Tapelerde adı geçmişti

17-25 Aralık tapelerinde, Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz, İbrahim Çeçen ve Nihat Özdemir gibi işadamlarının ihaleler karşılığında kendilerinden para talep edilmesinden yakındıkları görülüyor. 25 Aralık 2013’te başlatılan ikinci dalga yolsuzluk soruşturması sırasında Ömer Faruk Kalyoncu’nun mal varlıklarına tedbir konulmuş, tedbir kararı 14 Ocak’ta savcılar tarafından kaldırılmıştı.

Çok sayıda ihaleye imza attı

Kalyon İnşaat’ın son on yılda aldığı dikkat çeken ihaleler şöyle:

* Taksim Yayalaştırma Projesi: 51 milyon 555 bin 379 TL’lik teklifle.

* Mecidiyeköy - Mahmutbey (Şişli-Kâğıthane- Eyüp-Gaziosmanpaşa- Esenler-Bağcılar) metro hattı ihalesi: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Kolin İnşaat’la birlikte, 849 milyon 440 bin TL teklifle.

* Bakırköy Adalet Sarayı: Toplam 79 bin 303 metrekarelik alanda inşa edilen Adalet Sarayı’nın yapımı yaklaşık 45 milyon TL’ye maloldu.

* Mecidiyeköy metrobüs ihalesi: 2008’de yapılan on firmanın katıldığı ihaleyi 115 milyon 345 bin YTL+KDV teklifle Kalyon İnşaat kazandı.

* İstanbul üçüncü havaalanı ihalesi: Limak- Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon İnşaat AŞ Ortak Girişim Grubu, 22 milyar 152 milyon Avro teklifle kazandı.

* KKTC’ye su ihalesi: Akdeniz Geçişi Boru Hattı İnşaatı İhalesi’ni Sigur Ros Sdn Bhd- Kalyon- Kutay İnşaat firması 630 milyon TL ile aldı.

* Başakşehir stadı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir stadı ihalesi 134 milyon 949 bin 900 TL ile Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve ASL İnşaat Taahhüt ve San. Tic. Ltd. Şirketi’ne gitti.

* Çanakkale-Ezine- Ayvacık Yolu ve Havran- Edremit-Ayancık yolunun yapımı.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ile Finanskent, Başakşehir konutları, Silivri Konutları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çağlayan Kavşağı projesi.