-ABD VENEZUELA'YA YENİ BÜYÜKELÇİ ATAYACAK WASHINGTON (A.A) - 04.01.2011 - Tatil için ülkesine giden Venezuela'nın Washington Büyükelçisinin vizesini iptal eden ABD makamları, Venezuela'nın başkenti Caracas'a yeni bir büyükelçi atayacaklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley yaptığı açıklamada, Washington'ın Caracas'a atadığı ancak Venezuela'ya sokulmayan Larry Palmer adlı büyükelçinin atama süresinin resmen dolduğunu ve yeni bir durum değerlendirilmesi yapılacağını belirtti. "Yeni bir büyükelçi atayacağız" diyen Crowley, bu yeni büyükelçinin yeniden Palmer olup olmayacağı konusunda ise bilgi vermedi. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, bir ulusa sesleniş konuşmasında ABD'ye meydan okumuş ve "ABD göze alabiliyorsa bizimle diplomatik ilişkileri kessin" şeklinde ifade kullanmıştı. Venezuela devlet televizyonu VTV'de yayımlanan konuşmasında, ABD Büyükelçisi Larry Palmer'ın ülkeye girişine "yönetime saygı göstermediği" için izin vermediğini hatırlatan Chavez, "ABD misillemede bulunacakmış, bulunsun bakalım... ABD hükümeti büyükelçimizi kovmak istiyorsa kovsun. Göze alabiliyorsa, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini kessin" diye konuşmuştu. Bu konuşmadan sonra, ABD makamları, mütekabiliyet esasına dayanarak tatil için ülkesine giden Venezuela'nın Washington Büyükelçisinin vizesini iptal kararı almıştı. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Pazar günü bu ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in yemin töreni vesilesiyle, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton el sıkışmış ve ayaküstü konuşmuştu. Bu gelişme, Venezuela ile ABD arasındaki büyükelçi krizinin ilerde çözülebileceğine yönelik bir işaret olarak değerlendirilmişti.