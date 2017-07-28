ABD: Venezuela’daki büyükelçilik çalışanlarının aileleri ülkeyi terk etsin

Venezuela'da aylardır süren muhalifler ile iktidar arasında çatışmaların ardından, ABD büyük elçilik çalışanlarının ailelerinin ülkeyi terk etmesini istedi. Ayrıca hükümet, ABD vatandaşlarını “toplumsal huzursuzluk, şiddet olaylarını, gıda ve ilaç eksikliği” nedeniyle Venezuelaya gitmemeleri konusunda uyardı.

Venezuela üzerindeki baskılarını arttıran ABD, Venezuella’daki büyükelçilik yetkililerinin ailelerinin ülkeyi terk etmelerini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamlada Venezuela’da politik durumun çok hızlı bir biçimde değiştiği vurgulanarak ülkedeki Devlet Baykanı Nicolas Maduro karıştı protesto gösterilerinin Nisan ayından beri devam ettiği vurgulandı. Gösterilerin başkent Karakas’tan tüm Venezuela’ya yayıldığını belirtilerek ABD Büyükelçiliğinde çalışan personelin izinsiz Karakas dışına çıkmaması ve gece saatlerinde özellikle otomobille şehirlerarası yolculuk yapmaması istendi.

ABD’den yurttaşlarına Venezuela’ya gitmeme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda da uyardı. Açıklamada ülkede süren protestolar nedeniyle trafiğin ve toplu taşımaların aksadığı vurgulanarak protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalardan söz edildi. Çatışmalara yakın bölgelerde bazı ABD vatandaşlarının göz altına uğradığını, bazılarının ise soyulduğunu belirten açıklama Venezuela’ya seyahat edeceklerin göz altına alınabileceği ve sınır dışı edilebileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca ülkede gıda, temiz su ve ilaca erişimin çok kısıtlı olduğu vurgulandı.

Trump tehdit etmişti

ABD, aralarında dışişleri bakanının da bulunduğu 13 üst düzey Venezuelalı yetkilinin ABD’deki malvarlığını dondurdu. ABD Başkanı Donald Trump Maduro’yu geçen hafta Kurucu Meclisi iptal etmemesi halinde “güçlü ve hızlı ekonomik yaptırım” ile tehdit etmişti. Başkan Maduro ise ABD’nin bu tehditlerinin arkasında Venezuela demokrasisini yıkma isteğinin olduğunu söylemişti.

Trump'ın asıl baskı unsuru olarak Venezuela’dan petrol ithalatının askıya alınmasını temel alan bir yaptırım paketi açıklayacağı ifade ediliyor. (DHA)