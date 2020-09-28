ABD ve Yunanistan'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması

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ABD ve Yunanistan Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklara barışçıl bir çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Selanik'te bir araya geldikten sonra ortak bir açıklama yayınladı.

Ortak açıklamada, "ABD ve Yunanistan deniz sınırı anlaşmazlıklarının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiği konusundaki inançlarını bir kez daha dile getirdi" denildi.

Açıklamada ABD'nin, "Yunanistan'ın komuşularıyla anlaşmaya açık olmasından memnuniyet duyduğu" belirtildi.