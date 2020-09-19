T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ve Yunanistan'dan Batı Trakya'da tatbikat

19 Eylül 2020 23:47

Yunanistan ve ABD birlikleri Türkiye sınırına 100 kilometre mesafedeki İskeçe'de tatbikat yaptı. 4 gün süren tatbikata ilişkin fotoğraflar, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.

ETİKETLER

ABD Yunanistan tatbikatABD Yunanistantatbikat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24