"ABD ve Türkiye'nin Brunson konusunda anlaştığı" iddia edildi; işte dolar/TL'nin tepkisi

Amerikan NBC televizyonunun, "İzmir'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması konusunda ABD ve Türkiye arasında gizli bi anlaşma imzalandığı ve Brunson’ın birkaç gün içinde ABD’de olmasının beklendiği" yönündeki haberi dolar/TL'de düşüşe neden oldu.

Saat 20:30'da 5.99 seviyesinde seyreden dolar/TL haberin yayınlanmasının ardından 5.9140 seviyesine geriledi. Dolar/TL gece yarısı itibariyle 5.92 seviyesinde seyrediyor.

Güne düşüşle başlayan dolar/TL öğle saatlerinde 6 liranın altına gerilemişti. Son gelişmeyle birlikte doların gün içindeki kaybı yüzde 2.5 seviyesine ulaştı.

Öte yandan Euro/TL'de gelişmelere paralel olarak geriledi. Euro/TL, Brunson haberinin ardından 6.9523 seviyesinden 6.8686 seviyesine geriledi. Günlük kaybı ise yüzde 1.82 oldu.