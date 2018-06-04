ABD ve Türkiye'den açıklama: Menbiç ile ilgili yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasının onaylandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır" ifadeleri yer aldı.

Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada da Pompeo ile Suriye'nin Menbiç kentiyle ilgili yol haritası ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

Görüşme sonrası ABD Ticaret Odası'nda konuşan Çavuşoğlu, Pompeo ile "verimli ve başarılı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Menbiç, ABD ile Türkiye arasında uzun süredir gerginlik konusu.

Türkiye, "terör örgütü" olarak gördüğü YPG güçlerine destek veren ABD'den askerlerini bölgeden çekmesini istiyor.

Washington ise buna yanaşmıyor.

Çavuşoğlu daha önce YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini söylemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert ise Türkiye ile bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söylemişti.

Pazar günü de Washington'da Türk vatandaşlarıyla bir iftar yemeğine katılan Çavuşoğlu, iki ülke arasında "Menbiç konusunda varılacak mutabakatın Pompeo ile görüşmenin olumlu sonuç vermesi halinde" uygulamaya geçeceğini belirtmişti.