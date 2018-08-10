"ABD ve Türkiye şartları uygun olduğunda Brunson'ın ‘nakil' edilmesi mümkün"

Star yazarı Mustafa Kartoğlu, ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmamasına ilişkin olarak, "Uluslararası hukukta, ‘bir ülkede yargılanan veya mahkum olanların, yargılamalarının veya infazlarının kendi ülkelerinde yapılması’nın yolları var. ABD ve Türkiye şartları uygun olduğunda bu kapsamda bir ‘nakil’ yapılması mümkün" dedi.

Kartoğlu, "Türkiye’den konuyu görüşmek üzere ABD’ye giden heyet dün döndü. Henüz görüşmelerin nasıl geçtiği, ABD’lilerin ne dediği, işin nereye gidebileceğine dair bir bilgimiz yok" ifadesini kullandı.

Kartoğlu şöyle devam etti:

"ABD medyasına sızdırılan bilgiler Türkiye kamuoyunda etki yaratma amaçlı da olabilir.

Ancak resmi açıklamalara bakıldığında, pastör Brunson’dan başka Amerikalıların da bırakılması gibi ‘el yükseltme’ çabası görülüyor.

Esasen hukuk içinde çözüm var.

Uluslararası hukukta, ‘bir ülkede yargılanan veya mahkum olanların, yargılamalarının veya infazlarının kendi ülkelerinde yapılması’nın yolları var.

ABD ve Türkiye şartları uygun olduğunda bu kapsamda bir ‘nakil’ yapılması mümkün.

Ancak Trump ve özellikle Evanjeliklerin yönetimdeki temsilcisi Başkan Yardımcısı Pence, pastör Brunson konusunu, Kasım’daki ara seçimlerden önce Amerikalı seçmenlere satılacak bir ‘propaganda malzemesi’ yapmak istiyor.

Ankara, bu hikayeyi epeydir deşifre etti.

Ancak Washington direniyor, diretiyor.

‘Ekonomik yaptırımları’ da bunun için kullanıyor."