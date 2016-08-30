ABD ve Türkiye arasında YPG krizi



Fransız haber ajansı AFP, ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye ile Suriyeli Kürtlerin çatışmaların durması konusunda anlaştığını duyurdu. ABD ordusunun sözcülerinden John Thomas, ajansa yaptığı açıklamada, katılan tüm taraflardan birbirlerine ateş etmemeleri ve IŞİD tehdidine yoğunlaşmaları konusunda teminat aldıklarını söyledi.

Thomas, "Ancak bu önümüzdeki günler için esnek bir söz, umarım taraflar buna bağlı kalırlar" şeklinde sözlerini sürdürdü. Sözcü ayrıca, Türkiye'nin ABD ve Suriye Demokratik Güçleri (SGD) ile "düşmanlığın sınırlandırılması" konusunda da görüştüğünü belirtti.

Ankara'dan tepki

Suriyeli Kürtleri destekleyen ABD, müttefiği Türkiye'nin operasyonlarında IŞİD'i hedef almasını istiyor. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele temsilcisi Türkiye'nin IŞİD'in olmadığı bölgelerde çatışmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Ancak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bu açıklamalara tepki geldi.

Bakanlık açıklamasında "Harekat, Uluslararası Hukuktan kaynaklanan meşru müdafa hakkımız ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi çerçevesinde, oradaki terör belası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız etmeyecek noktaya geriletilinceye kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Fırat'ın batısında herhangi bir PYD-YPG unsuru kalmayacağı yolundaki taahhüdünün bir an önce gerçekleşmesini umduklarını kaydeden Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin operasyonun kapsam ve hedefine ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi nezdinde girişim başlatıldığını vurguladı.

Açıklamada "Bu tarz beyanların hiç bir şekilde kabul edilemez bulunduğu, müttefiklik hukukuyla bağdaşmadığı vurgulanmıştır" denildi.

Erdoğan: YPG'ye operasyonlar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise operasyonunun YPG tehdit olmaktan çıkıncaya kadar devam edeceği açıklamasını yapmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı operasyonuna değinen Erdoğan, "Uluslararası Koalisyon ile işbirliği içinde 24 Ağustos'ta başlatılan Cerablus harekatı, bu kararlığımızın ve irademizin bir yansımasıdır. Operasyonlarımız, DAİŞ (IŞİD), PKK ve onun Suriye kolu YPG gibi terör örgütleri vatandaşlarımız için bir tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edecektir" dedi.

Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nin yapılacağı Çin'de 3 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Eylül'de de ABD Başkanı Barack Obama ile görüşeceği açıklandı. Erdoğan'ın görüşmelerinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.