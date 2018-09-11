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Ekonomi

ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerjide işbirliğini görüştü

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile küresel petrol fiyasalarındaki durumu ve nükleer enerji alanında işbirliği konularını görüştüler

11 Eylül 2018 12:33

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile küresel petrol fiyasalarındaki durumu ve nükleer enerji alanında işbirliği konularını görüştüler.
ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Washington\'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile bir araya geldi. ABD Enerji Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre Perry ve al-Falih, dünya petrol piyasalarındaki durumu, ABD ve Suudi Arabistan\'ın sivil nükleer enerji alanında işbirliğini, fosil yakıtların temizlenmesi için teknolojilerinin paylaşılması çabalalarını görüştüler.
Suudi Arabistan tarafı ise görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı.
ABD, İran\'a yönelik yaptırımların yürürlüğe gireceği Kasım ayı öncesinde petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş olmaması için Suudi Arabistan gibi kapasitesi olan ülkeleri üretimlerini artırma yönünde cesaretlendirmeye çalışıyor.
 

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