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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve Rusya'nın Suriye mesaisi

ABD ve Rusya, Suriye'deki askeri operasyonları kısa süre içinde koordineli bir şekilde yürütmeyi planlıyor. Ancak iki ülke arasında derin görüş ayrılıkları devam ediyor.

01 Ekim 2015 13:13


BM Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya'nın Suriye'de başlattığı hava saldırılarını ele alan Lavrov ve Kerry, operasyonların koordinasyon içinde düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Kerry, sorunların giderilmesi için askeri düzeyde iki ülke temsilcilerinin mümkün olan en kısa süre içinde bir araya gelip görüşmesini planladıklarını ve görüşmenin de perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.

Siyasi süreç

Kerry, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği destek ve Rus hava kuvvetlerinin seçtiği hedeflerle ilgili olarak ABD'nin endişe duymasına rağmen Lavrov'la Suriye'deki savaşın biterilmesi için nasıl bir siyasi süreç olabileceği konusunda fikir geliştirdiklerini de dile getirdi.

Bu stratejileri, iki ülkenin devlet başkanları Barack Obama ve Vladimir Putin'le de ele alacaklarını ifade eden Kerry, Washington'ın Rusya ile güvenliğe ilişkin diyaloğunu sürdüreceğini vurguladı.

Kerry her iki tarafın her türlü gerginlikten kaçınma konusunda hemfikir olduğunu da ifade etti.

"Laik Suriye istiyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da "Bizler, hepimiz Suriye'nin demokratik ve laik olmasını istiyoruz. Bütün etnik kökenlerin tek ülkesi olan ve bütün hakların garanti altına alındığı bir Suriye. Ancak ayrıntılarla ilgili halledebileceğimiz birkaç farklı yaklaşım var" diye konuştu.

Lavrov da Rus ve Amerikalı askeri yetkililerin bir araya geleceğini yineledi.

Rusya operasyonlara başladı

Rusya dün Suriye'ye ilk hava operasyonlarını başlatmış ve Rus yetkililer IŞİD hedeflerini vurdukları açıklamıştı. Ancak Suriyeli muhalifler, Rus uçaklarının IŞİD dışında Suriyeli muhaliflere ait hedefleri de vurduğu ve 36 sivilin de yaşamını yitirdiğini söylüyor. Moskova ise sivil ölüm iddialarını yalanladı.

ABD Savunma Bakanı Ash Carter da IŞİD hedeflerinin bulunmadığı yerlerin de vurulduğunu ifade ederek Rusya'nın yangına körükle gittiği uyarısında bulundu. Carter, IŞİD'e karşı savaş ilan eden Rusya'nın aynı zamanda Esad'ı desteklemesinin gerginliği artırdığını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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