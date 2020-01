ABD ve Rusya'dan IŞİD'e karşı ortak tasarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington'un BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere IŞİD'le ilgili karar tasarısı hazırladığını açıkladı.

İnterfaks'a konuşan Lavrov, tasarıda IŞİD'in terör örgütü listesine dahil edilmesi yönünde bir madde bulunduğunu vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nde tasarı üzerinde aktif bir çalışma yürütüldüğünü belirten Lavrov, "Bunun bir Rusya-ABD ortak inisiyatifi olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Tasarı, BM'de terörle mücadele kapsamında görüşülen ve tüm ülkelerin mutlaka uygulaması gereken hedefleri kapsıyor. Bu tasarıyla uzun süredir bize karşı sürdürülen karşıtlığı aşacağımızı umuyorum" dedi.

Sergey Lavrov, New York'ta Viyana formatlı Suriye görüşmelerine katılmaya hazır olduklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye Destek Grubu'nun bir sonraki görüşmesinin 18-19 Aralık'ta New York'ta yapılmasını önerdiğini belirten Lavrov, gerekli koşulların sağlanması halinde her zaman her yerde görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.