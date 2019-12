ABD ve Rusya'dan ajan değiş tokuşu!

T24 -

ABD: Takas başarıyla tamamlandı

Soğuk Savaş sonrası en büyük takas

Rusya'ya hangi bilgiler verildi?

Kremlin yazı imzalattı

ABD ile Rusya arasında yapılan casus takası anlaşması çerçevesinde her iki ülkeden sınır dışı edilen casusları taşıyan Rus ve Amerikan uçaklarının, takas işleminin yapıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'dan kalktığı bildirildi.Toplam 14 casusu taşıyan uçakların, Viyana havaalanına birkaç dakika arayla indiği, havaalanının uzak bir pistinde burun-kuyruğa park ettiği, burada yaklaşık bir buçuk saat geçirdikten sonra havaalanından kalktığı ifade edildi.ABD'den sınırdışı edilen 10 casusu taşıyan Rus uçağının Viyana'dan Moskova'ya gittiği sanılırken, Viyana'ya gelmek üzere New York'tan hareket eden ve dönüşte 4 casusu taşıyan Amerikan uçağının Londra'ya uğramadan doğrudan ABD'ye gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.Takasın gerçekleşmesinin ardıdnan ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü Dean Boyd tarafından yapılan açıklamada, ABD'de tutuklanan 10 Rus ajanın transferinin yapıldığı belirtildi.Rusya'da mahkum edilen 4 kişinin de serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, toplam 14 kişinin takasının Viyana'da yapıldığı kaydedildi.ABD'deki 10 Rus casusunun ile Rusya'da Batılı istihbarat servisleriyle ilişkileri olduğu ve vatana ihanet ettikleri suçlamasıyla mahkum edilen 4 Rus vatandaşı ile takas edilmesi konusunda Washington ve Moskova arasında anlaşmaya varılmış, bu olay da Soğuk Savaş sonrası en büyük casus takası olarak tanımlanmıştı.Deutsche Welle'nin haberine göre Adalet Bakanı Eric Holder, ''oldukça sıra dışı'' olarak tanımladığı olayla ilgili çalışmaların yıllar aldığını belirterek, ''ABD ve Amerikan çıkarları açısından başarılı bir sonuç alındığını'' söyledi.Amerikalı yetkililer, geçen hafta evlerinde yakalanan 10 kişinin sahte pasaportlarla ikili bir hayat sürdükleri, gizli kod kelimeler, takma isimler, görünmez mürekkep ve şifreli radyo yayınları kullandığını söylemiş, bu kişilerin emlakçı, muhasebeci, gazeteci gibi mesleklerde çalıştıklarını dile getirmişti.Ancak söz konusu casusların Rusya'ya ne tür gizli bilgiler sızdıkları ise hala bir soru işareti. New York Manhattan'da görülen mahkemede suçlu bulunanların kamuoyu tarafından en çok tanınanı Anna Chapman'ın avukatı Robert Baum, duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, ''casusluk sürecinde Rusya'ya verildiği iddia edilen bilgiler'' konusuna dikkati çekerek, müvekkili veya diğer casusların Rusya'ya verdiği ileri sürülen bilgilerin zaten internetten bulunabildiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in, ''Batılı istihbarat kurumlarıyla ilişkiye geçmeleri nedeniyle vatana ihanet etmekten hüküm giyen 4 Rus vatandaşı'' için af kararnamesi imzaladığı bildirildi.Kremlin'in Rus haber kaynaklarında yer alan açıklamasında, imzalanan kararname doğrultusunda Rus vatandaşı olan Alexander Zaporozhsky, Gennady Vasilenko, Sergei Skripal ve Igor Sutyagin'in affedildiği kaydedildi.Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ABD'de tutuklanan 10 Rus vatandaşı ile Rusya'da daha önce hüküm giyen 4 Rusun mübadelesi konusundaki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.Açıklamada, sözkonusu takasın ABD-Rus ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı da belirtildi.ABD Başkanı Baracak Obama'nın casus takası süreciyle ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini belirten Beyaz Saray yetkilileri de Moskova'nın affettiği 4 kişiden bazılarının sağlık durumlarının çok kötü olduğunu belirterek, ''bu kişilerin serbest bırakılmadan önce suçlu olduklarını kabul eden bir yazıyı imzalamak zorunda kaldıklarını'' söyledi.Rusya'daki 4 kişiyle Pazartesi gününden bu yana irtibat halinde olunduğunu belirten yetkililer, bu kişilere Rusya'dan aileleriyle birlikte ayrılabileceklerini de ilettiklerini kaydetti.Sözkonusu grupla birlikte çalıştığı iddia edilen 11'inci 'casus' ise Güney Kıbrıs'ta yakalandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmış, ardından kayıplara karışmıştı.