ABD ve Rusya, Suriye'nin hava güvenliğini görüşecek

ABD ve Rusya, iki ülke savaş uçaklarının Suriye'de tehlikeli şekilde yakınlaşmasının ardından, operasyonlarda hava güvenliğini sağlamak üzere biraraya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama, geçen ay yapılan BM Genel Kurulu'nda bir araya gelmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu ABD ile Rusya arasında, Suriye'de iki ülkeyi karşı karşıya getirecek olası kazaları önlemek ve saldırılarda koordinasyonu sağlamak için yapılan üçüncü toplantı olacak.

Görüşme, video konferans yöntemiyle bugün öğleden sonra yapılacak.

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, iki ülke arasında operasyonların güvenliği konusunda yakın zamanda bir uzlaşı beklediğini belirtti. Ancak Ash "ABD'nin şu an Suriye konusunda Rusya'yla bundan daha fazla bir işbirliği yapması mümkün değil. Rusya'nın Suriye'deki yaklaşımı yanlış ve stratejik olarak ileri görüşlü değil" dedi.

Rusya da görüşmede güncellenmiş önerilerini Washington'a sunacaklarını açıkladı.

Rusya Suriye'de IŞİD'e ve diğer cihatçı gruplara yönelik olduğunu iddia ettiği hava saldırılarına 30 Eylül'de başlamıştı.

Batılı ülkeler va bazı Suriyeli muahlif gruplar ise Rusya'nın bu hedefler dışında yerleri de vurduğunu iddia ediyor.

ABD ve Rusya'nın savaş uçakları Cumartesi günü Suriye'de yanlışlıkla aynı uçuş bölgesine girmiş ve birbirine tehlikeli şekilde yaklaşmıştı.

Bu sırada Salı günü Suriye'de hükümet taraftarları Rusya'nın Şam Büyükelçiliği önünde destek gösterisi yaptığı sırada saldırı düzenlendi. Büyükelçilik binasına iki füzenin isabet ettiği saldırıda yaralananlar oldu.