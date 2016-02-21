ABD ve Rusya Suriye'de geçici ateşkeste uzlaştı



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Rus meslektaşı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi yaptı. Kerry bugün Amman'da yaptığı açıklamada, Lavrov'la yaptıkları görüşmede, uluslararası toplumun Suriye'de çabaladığı ateşkese biraz daha yaklaşılmış olduğunu belirtti. Kerry bundan sonraki ilk adımın geçici ateşkesin uygulamaya geçirilebilmesi için mümkün olduğunca kısa bir süre içinde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in detayları görüşmesi olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Suriye'de silahların tamamen susmasının ise yakın zamanda mümkün olmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kerry ve Lavrov'un birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını doğruladı. Görüşmede özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de 'terör örgütü' olarak nitelendirdiği grupların ele alındığı belirtildi.

Kerry dün akşam Ürdün'e giderek Filistin lideri Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmüştü. Kerry ilk açıklamasında, Suriye'de ateşkes için daha yapılacak çok iş olduğunu belirtmişti.