ABD ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı. Suriye'nin güney batısında uygulanmaya başlanacak olan ateşkes pazar günü yürürlüğe girecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 2 saati aşkın süren görüşmenin yapıcı olduğunu belirtti.

Yarım saat geçmesi planlanan görüşmenin 2 saate uzadığına dikkat çeken Lavrov, liderlerinin sadece fikir alışverişi için değil, çözüm bulmak için görüştüğünü belirterek, "Bu durumda görüşmenin süresi önem taşımıyor" dedi.

“Somut konularda anlaşma sağlandı”

Görüşmede, bu yapıcı mecrada Suriye, Ukrayna, Kore ve siber güvenlik konularının değerlendirildiğini kaydeden Lavrov, "Çok somut konularda anlaşma sağlandı" dedi.

Lavrov, "Bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da Rusya, ABD ve Ürdün'ün uzmanları çalışmalarını tamamladı. Suriye'nin güneybatısındaki Der'a, Kuneytra ve Süveyde bölgelerinde gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulmasına dair memorandumu onayladı. Bu bölgelerde 9 Temmuz öğle saat 12.00'den itibaren ateşkes yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD'nin ateşkese uyulması konusundaki sorumluluğu üstlendiklerini belirten Lavrov, güvenlik bölgelerinde ilk başlarda güvenliğin, ABD ve Ürdün'ün koordinasyonu ile askeri polis tarafından sağlanacağını da sözlerine ekledi.

“İkili çalışma grubu kurulacak”

Terör, organize suç ve bilgisayar korsancılığına karşı mücadele dahil tüm konuların Rusya-ABD işbirliğinin amacı haline geleceğini söyleyen Lavrov, "Bu doğrultuda ikili çalışma grubu kurulacak" dedi.