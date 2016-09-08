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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve Rusya ateşkeste anlaşamadı

ABD ile Rusya arasındaki Suriye'de ateşkes sağlanması ile ilgili anlaşmazlık giderilemedi

08 Eylül 2016 12:44


Rusya ile ABD arasında Suriye'de ateşkes için henüz anlaşmaya varılamadı. Görüş ayrılıklarının aşılamadığını duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Cenevre'de buluşacaklarına dair Rus kaynaklı haberlerin doğrulanamayacağını da bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'da basına yaptığı açıklamada, “Henüz o aşamaya gelinmedi” dedi.

Karşılıklı güvensizlik devam ediyor

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin mutabakat sağlanabilmesi için çabalarını sürdürdüğünü, ancak ABD'nin temel hedeflerinin dikkate alınmadığı anlaşmaların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Sözcü, bundan böyle Suriye'de atılacak adımlar üzerinde kesin mutabakat sağlanamadığını ve anlaşmaya varılabileceğine dair büyük umut taşımadıklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Çin'deki G20 Zirvesi sırasında iki devlet arasındaki karşılıklı güvensizliğin mutabakat sağlanmasına imkân tanımadığını söylemişti. Rusya Esad rejimini, ABD ise, aralarında radikal İslamcıların da bulunduğu Esad muhaliflerini destekliyor. İki devlet terör milisi IŞİD ile ise birlikte mücadele ediyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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