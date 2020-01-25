ABD ve Rusya askerleri Suriye'de dördüncü kez karşı karşıya geldi

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD ve Rus askerleri dördüncü kez karşı karşıya geldi. Daha önce Rus askeri aracını çevirerek geri gönderen ABD askerleri, bu kez Haseke ilininin batısında M4 karayoluna ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, ABD askerlerini taşıyan 10 zırhlı araç, sabah saatlerinde Haseke il merkezinin batısındaki Tel Temır belde merkezine geldi.

Beldeye giren ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu ucuna komşu Tel Temır'daki üssünden hareket ederek M4 karayoluna ulaşmak isteyen Rus askeri araçlarının geçişini engelledi.

Rusların beldedeki üssünden bir helikopter kaldırması üzerine ABD askerleri de bölgede 2 helikopter havalandırarak, Rus helikopterlerini inişe zorladı.

ABD askerlerinin engeline takılan Rus güçleri, beldedeki üssüne geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan ABD güçleri, son bir haftadır Tel Temır belde merkezinin batısındaki M4 karayolu üzerinde sık sık devriyeler gerçekleştiriyor.