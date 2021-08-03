ABD ve Rusya arasındaki "konsolosluk çalışanları" tartışmasında yeni perde

T24 Dış Haberler

ABD ve Rusya aralarındaki diyalogu geliştirmek istediklerini belirttikleri bir döneme girse de, iki ülke "konsolosluk çalışanları" tartışmasında bir kez daha karşı karşıya geldi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, Washington'ın Rus diplomatları "sınır dışı" ettiğini ve bu hamleyi "acınası bulduklarını" söyledi. ABD'nin Rus diplomatlara özel olarak vizeleri 3 seneyle kıyasladığına dikkat çeken Antonov, "Bu iste giderek daha ısrarcı ve yaratıcı hale geliyorlar" dedi.

ABD merkezli diplomasi dergisi The National Interest'e konuşan Antonov, "4 Eylül 2021 itibariyle 24 diplomatımızın ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Neredeyse hiçbirinin yerine yenisi gelmeyecek çünkü ABD aniden vize verme işlemlerini kısıtladı" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rus büyükelçinin ifadelerinin "gerçeği yansıtmadığını", Rusların vizelerin 3 senede biteceğinden haberdar olduğunu ve istedikleri takdirde uzatmak çin başvuruda bulunma hakları olduğunu savundu.

ABD'nin Rusya misyonunun istihdam edebileceği Rus ve başka ülke vatandaşlarının sayısının da kısıtlandığını hatırlatan Price, 200 kadar insanı işten çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Price, "Bu kötü bir durum. Bizim Rusya misyonumuza negatif etkileri var. Potansiyel olarak güvenliklerini ve Rusya ile diplomatik temas kurma kabiliyetimizi sınırlayabilir" dedi

15 Nisan'da "seçimlere müdahale girişiminde yer aldıkları gerekçesiyle" Biden yönetimi 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.