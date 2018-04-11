ABD ve Rusya arasında gerilim tırmanırken Putin'den ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Rusya ile ilgili tweetlerinin ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Dünyadaki durum endişe verici, sağduyunun galip gelmesini umuyoruz'' mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı tweette "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın sözlerine "akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerek" diyerek yanıt vermişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, yeni büyükelçilerin ziyaretinde Rus diplomasisi hakkında konuşan Putin, şunları söyledi:

''Dünyadaki olaylar, endişe vermeyecek gibi değil. Dünyadaki durum giderek daha kaotik hale geliyor, yine de nihai olarak sağduyunun galip geleceğini, uluslararası ilişkilerin yapıcı bir düzleme taşınacağını, tüm dünya sisteminin daha istikrarlı ve öngörülebilir olacağını umuyoruz.”

''Rusya ileride de küresel ve bölgesel güvenlikle istikrarın güçlendirilmesini kararlılıkla savunmaya, uluslararası yükümlülüklerine titizlikle ve eksiksiz olarak uymaya devam edecek'' garantisi veren Putin, ''Rusya, diğer ülkelerle ilişkilerini uluslararası hukuk normlarının temelinde inşa etmek istiyor'' vurgusu yaparak şöyle devam etti:

''Rusya, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası hukuk normları ve tüzüğü doğrultusunda dış ortaklarıyla ilişkilerini yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir temel üzerinde geliştirecek.''

''Rusya, diğer ülkelerin yapıcı girişimlerine destek vermeye hazır'' çağrısı yapan Putin, ''Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliği, Ortadoğu’daki güvenliğin sağlanması için önemli bir etken'' görüşünü dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı, haziranda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelerek Kore Yarımadası’ndaki durumu ele almayı planladığını duyurdu. Öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ya da haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile zirve gerçekleştirmeyi planlıyor.

Skripal krizinde Rus diplomatları sınırdışı etme furyasına uymayan Viyana ile ilgili ''Rusya Avusurya’nın tarafsızlık politikasını ve birçok konudaki dengeli tutumunu takdir ediyor'' övgüsünde bulundu.