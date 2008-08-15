ABD ve Polonya 'füze kardeşi'

ABD ve Polonya, ABD'nin oluşturmayı planladığı füze kalkanının Polonya ile ilgili bölümüne ilişkin müzakereleri anlaşmayla sonuçlandırdı. Rusya, "Bu anlaşma cezasız kalmaz" dedi.



Polonya başbakanı Donald Tusk, Polonya'nın özel TVN TV kanalına yaptığı açıklamada, "Amerikalılarla bir anlaşmaya ulaştık. Müzakereciler belgeye nihai şeklini veriyor" dedi.



Rusya'dan gelen, "füze kalkanının bölümleri Polonya'ya yerleştirilirse, füzelerimiz bu ülkeye yöneltilir" şeklindeki tehdidin ardından Polonya, ABD'den bazı ek önlemler istemişti. Başbakan Tusk, Polonya'nın bu tehdit karşısında güvenliğini artıracak önlemler talep ettiklerini, ABD'nin de bunu kabul etmesiyle anlaşmaya ulaşıldığını açıkladı.



'Cezasız kalmaz'



Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Anatoliy Nogovitsin ise, ABD'nin Polonya'ya füze kalkanı yerleştirmesi konusundaki anlaşmasının "cezasız kalamayacağını" söyledi.



Nogovitsin, yaptığı açıklamada, cezanın niteliği konusunda bilgi vermeyerek, "İlişkilerimizin zaten zor durumda olduğu bir dönemde Amerikan tarafının ilişkilerimizdeki bu durumu daha da alevlendirmesi son derece esef verici" dedi.



'Nükleer silah kullanabiliriz' iması



Nogovitsin ayrıca, Polonya'nın ABD'nin füze kalkanını kabul ettiği anlaşmayla ülkeyi "saldırıya açık hale getirdiği" ve Rus askeri doktrininin bu gibi durumlarda nükleer silahların kullanımına izin verdiği uyarısında bulundu.



General, Rus askeri doktrini yaptırımlarına atıfta bulunarak, "Bu yaptırımlar, eğer nükleer silahlara sahip ülkelerin müttefikleri bir şekilde onlara yardım ediyorsa, Rus nükleer silahlarının onlara karşı da kullanılması izni veriyor. Bunların arasında stratejik caydırıcılık unsurları da yer alıyor" ifadesini kullandı.



18 aylık müzakere sürecinin ardından gelen anlaşma, Polonya'ya füze kalkanı çerçevesinde 10 füze önleyici sistem kurulmasını öngörüyor.





