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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve Peru sarsıldı

ABD ve Peru art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı.

25 Ağustos 2014 14:52


ABD'nin California eyaletinde 6 şiddetindeki depremde üçü ağır olmak üzere 100'den fazla kişi yaralandı. Şarapçılık bölgesi olarak bilinen Napa'da etkili olan deprem, bazı yerleşim yerlerinde elektriklerin kesilmesine yol açarken birçok evin hasar gördüğü belirtildi. California Valisi Jerry Brown, acil durum ilan etti.

Peru'nun güneyini sarsan 6,9 şiddetindeki depremde can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Merkez üssü başkent Lima'nın güneydoğusundaki Ayacucho bölgesi olan depremin paniğe yol açtığı kaydedildi. Depremin şiddetinin tsunamiye neden olabileceğine işaret eden tsunami gözlem merkezi ise yerel yöneticileri dikkatli olmaya çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDPeruCaliforniaNapaValisi Jerry BrownLimaAyacuchoDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NHBK

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