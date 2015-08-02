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Dünya

ABD ve Mısır 6 yıl aradan sonra stratejik diyalog görüşmelerine yeniden başladı

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2013 yılındaki darbenin ardından durma noktasına gelmişti

02 Ağustos 2015 22:46

En son 2009 yılında stratejik diyalog görüşmeleri gerçekleştiren, 2013 yılında Muhammed Mursi'nin darbe ile görevden alınmasıyla ikili ilişkileri durma noktasına gelen ABD ile Mısır arasındaki stratejik diyalog altı yıl aradan sonra yeniden hayata geçirildi.

AFP'nin haberine göre İran ile yapılan nükleer anlaşmayı pazarlamak için Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün ilk olarak Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile bir araya geldi, sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi tarafından kabul edildi.

Kerry, başkent Kahire'de düzenlenen, ABD-Mısır Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ilk oturumunda yaptığı konuşmada, "ülkesinin Mısır'a verdiği aralarında F-16 savaş uçakları, Apache helikopterlerin de bulunduğu askeri yardımların ve eğitim desteğinin devam edeceğini" belirtti.

İki ülke arasında en son 2009 yılında stratejik diyalog görüşmeleri gerçekleştirilmiş, ancak 2013 yılında Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle iki ülke ilişkileri donma noktasına gelmişti.

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