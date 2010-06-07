ABD ve Macaristan Euro'yu vurdu, İMKB düştü

T24- Bütçe açığı nedeniyle Macaristan'ın da Yunanistan'dakine benzer mali sorunlar yaşayabileceği endişeleri ve ABD'de düşük gelen istihdam verileri küresel piyasalarda satış dalgası getirirken, euro/dolar 1.19'un altına geriledi. İçerde ise İMKB yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Cuma günü ABD'de tarım dışı işsizlik verilerinin beklenenden daha az gelmesiyle, toparlanmanın sürdürülebilirliğine yönelik kaygılar artmış ve ABD borsaları yüzde 3'ün üzerinde sert değer kayıpları yaşamıştı.

Aynı şekilde Macaristan'da yeni hükümetin yetkililerinin, daha önceki iktidarın vergi gelirlerini olduğundan yüksek beyan edip bütçe açığını daha az gösterdiği suçlamaları, Yunanistan'daki krizin benzerinin burada da ortaya çıkacağı kaygısını artırmıştı.

EURO DÖRT YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Analistler bu görüşe çok katılmasa da gelişmelere paralel olarak gelen satışlar euroyu, dolar karşında 1.19 seviyesinin de altına gerileterek son dört yılın en düşük seviyesine düşürdü. Euro/dolar daha sonra hafif toparlanarak yeniden 1.19'un üzerine çıktı.

İçerde ise euro/TL 1.91 seviyelerinden işlem görürken, dolar/TL 1.60'larda bulunuyor.

UZMANLAR KÖTÜMSER DEĞİL

Uzmanlar, Macaristan hükümetinden gelen çelişkili açıklamaların siyasi odaklı olduğunu söylerken, ülkenin temel ekonomik göstergelerini Yunanistan'a kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Macar hükümet sözcüsü, hafta içinde yaptığı açıklamada önceki hükümetin 2010 yılı için koyduğu yüzde 3.8'lik bütçe açığı hedefinin, yüzde 7 ile 7.5 arasına gerçekleşebileceğini söylemişti.

ABD'de Cuma günü açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istihdam rakamları verilerinde, özel sektörün sağladığı artışın sadece 41 binde kalması ekonomik toparlanmayla ilgili beklentilerin altında kalmıştı.

BORSALARDA YÖN AŞAĞI

Hem ABD hem de Avrupa tarafından gelen olumsuz haberler bugün Asya borsalarında etkisini göstererek sert düşüşler yaşanmasına neden oldu.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 3.84 değer kaybederken, Hong Kong borsası yüzde 2.4, Avustralya borsası yüzde 2.7, Hindistan borsası yüzde 2.9, Güney Kore borsası yüzde 1.9 düştü.

Avrupa'da borsalarında da sabah işlemlerinde yüzde 1 ile 2 arasında kayıplar görülüyor.

İçerde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) da küresel piyasalara paralel olarak güne düşük başladı. İMKB sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 2 aşağıda seyretti.

Tokyo merkezli yatırım bankası Mitsubishi UFJ Morgan Stanley stratejisti Nagayuki Yamagishi Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Piyasada şu anda yatırımcıların paralarını riskli varlıklardan çekme havası hakim" dedi.

PETROL 70 DOLARA GELDİ

Küresel toparlanmaya yönelik olumsuz beklentiler petrol fiyatında da gerilemeye neden olurken, güvenli liman olarak görülen altın ise önceki seviyesini korudu.

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 70 dolar seviyelerine gerilerken, altının ons fiyatı 1,215 doların üzerinde seyretti.