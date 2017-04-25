ABD ve Kuzey Kore'den karşılıklı saldırı uyarısı

ABD ve Kuzey Kore, iki ülke arasında artan gerginlik ortamında askeri saldırılara kalkışmama konusunda karşılıklı olarak birbirlerini uyardı.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Pak Yong-Sik, önemli bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve müttefiklerinden gelecek bir saldırıya etkili bir yanıt verebilecek kapasiteye şimdiden sahip olduklarını ileri sürdü.

Pak, "ABD'nin hem Asya-Pasifik'teki üslerini, hem de anavatanını vurabilecek nükleer silahlarımız platformlarından fırlatılmayı bekliyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Koreli bakan, kendilerine yönelik bir askeri tehdidin ortaya çıkması halinde, güçlü bir önleyici saldırıyla düşmanlarını "yeryüzünde sileceklerini" iddia etti.

"ABD çatışma arayışında değil"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesindeki yayın organlarına verdiği mülakatlarda Kuzey Kore'nin Pasifik'teki herhangi bir Amerikan üssüne saldırması veya kıtalararası füze denemesine girişmesi halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Haley, Amerikan NBC televizyonunda katıldığı programda ise Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanma girişimlerinden vazgeçirme çabalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD'nin hangi durumda ülkeye yönelik bir askeri müdahale seçeneğini gündeme alacağı sorusuna, "Eğer bir askeri üsse saldırıldığını veya bir kıtalararası füze denemesi yapıldığını görürsek, gereğini yaparız." şeklinde cevaplayan Haley, ABD'nin çatışma arayışında olmadığını ve Kuzey Kore'nin buna sebep olacak bir şey yapmadığı takdirde saldırı düşünmediklerini ifade etti.

Haley, "Peki bir nükleer deneme veya kıtalararası füze testi yapılırsa ne olur?" sorusuna, "O vakit başkan devreye girip ne yapılacağına karar verecektir." yanıtını verdi.

Pyonyang yönetimi, yaklaşık 10 yıldır kıtalararası bir balistik füzeye yerleştirilebilecek nükleer savaş başlığı üretme çalışmaları yürütüyor. 2006 yılında başladığı nükleer denemelerinin beşinci ve sonuncusunu 9 Eylül 2016'da yapan Kuzey Kore, henüz kıtalararası bir balistik füzeyi test etmedi.