ABD ve Küba, suçla mücadelede işbirliği arıyor



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Küba'dan üst düzey bir heyet Washington'da temaslarda bulunuyor. Heyet, ABD'li yetkililerle temaslarında, siber güvenlik, terörizm, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, kara para aklama ve diğer sınır ötesi organize suçlarla mücadelede işbirliği yollarını ele alıyor.

ABD ile Küba arasındaki yakınlaşma süreci geçen yılın aralık ayında başlamıştı. ABD Başkanı Barack Obama Washington'da, Kübalı mevkidaşı Raul Castro ise Havana'da yaptıkları eş zamanlı açıklamalarla iki ülke arasında başlayan yeni dönem hakkında bilgi vermişti.

Şimdiye kadar atılan adımlar

Küba terörist ülkeler listesinden çıkarılmış, ticari yaptırımlar gevşetilmişti. ABD'ye seyahat etmek isteyen Küba vatandaşlarına vize kolaylıkları sağlanmıştı. İki ülke arasında temmuz ayından itibaren yeniden tam diplomatik ilişki kurulmuştu.

ABD'nin Küba'ya yönelik ilk ambargosu Küba Devrimi’nin ardından 1959 yılında başlamış, ticari kısıtlamalar yıllar içinde giderek daha da sertleştirilmişti.

BM'deki oylamada ABD 'hayır' dedi

BM Genel Kurulu'nda Küba'ya yönelik uluslararası ambargoların kaldırılmasını talep eden karar tasarısı geçen ay büyük bir çoğunlukla kabul edilmişti. Karara 193 BM üyesinden 191'i kabul oyu vermiş, oylamada sadece ABD ve İsrail ret oyu kullanmıştı.

İki ülke arasında yakınlaşma sürecine rağmen rağmen tasarıya kabul oyu vermediklerini belirten ABD'li diplomat Ronald Godard, tavırlarını şu sözlerle açıklamıştı: "Üzgünüz, ancak kabul edilen metin, ABD Başkanı Barack Obama'nın harekete geçirdiği diyaloğun ruhunu ve atılan anlamlı adımları yansıtmıyor."