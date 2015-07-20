ABD ve Küba arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı

Küba ve ABD arasında, bugünden itibaren yeniden diplomatik ilişki kuruldu. Bu tarihi adımın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de ivme kazandırması bekleniyor.

Associated Press’in haberine göre; diplomatik ilişkilerin tam olarak başlamasını öngören anlaşmanın şartları bugün yürürlüğe girdi. Washington ve Havana'da bulunan diplomatik temsilcilikler, geceyarısından itibaren tam kapsamlı büyükelçilik haline geldi. Beyaz Saray’a oldukça yakın olan Küba Büyükelçiliği’nde 1961’den bu yana ilk kez Küba bayrağı dalgalanıyor. Küba bayrağı “Fidel” sloganları eşliğinde göndere çekildi.