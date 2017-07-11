"ABD ve Katar, krizin çözümü için mutabakata vardı"

Reuters haber ajansı, Katar ile ABD arasında terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda ortak mutabakat bildirisi imzalandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'ı ablukaya almalarındaki en önemli gerekçelerden birisi bu ülkelerin Katar'ın terörizme finansman sağladığını iddia etmesiydi.

Katar'a ablukanın başladığı 5 Haziran tarihinden sonra ilk olarak açık destek veren ülke Türkiye olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" dedi.

Körfez ve Arap ülkelerinin terörizmi desteklediği iddiasıyla Katar'a amborgo uyguladığı dönemde imzalanan mutabakatı Tillerson ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani yaptıkları ortak basın toplantısında duyurdu.

Tillerson Doha'da

Türkiye'nin ardından Katar'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın Arap komşularıyla yaşadığı krizdeki tutumunu ‘makul' bulduğunu söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Bence Katar, tutumları konusunda son derece net. Ve bence bunlar çok makul" diye konuştu.

Katar, Kuveyt ve ABD toplandı

Katar, ABD ve Kuveytli bakanların, Emir Temim bin Hamad Al Sani'nin de katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.



Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abdullah es-Sabah ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda bir araya geldi.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin de katıldığı görüşmede, Körfez krizi, son gelişmeler, uluslararası ve bölgesel yansımaları, Kuveyt'in arabuluculuk çabaları, mevcut krizin çözümünü destekleyen uluslararası pozisyonlar, bölgenin istikrarı ve bölge ülkelerinin çıkarlarını koruma gibi konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, toplantı öncesinde Katar Emiri Temim tarafından kabul edilmişti.

Tillerson, 9 Temmuz'da İstanbul'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin ardından dün başladığı Körfez turu kapsamında Kuveyt'i ziyaret etmiş, bugün de Katar'a gelmişti. Tillerson'ın bir sonraki durağının Suudi Arabistan olması bekleniyor.

