ABD ve Kanada, Nafta'nın yerini alacak yeni ticaret anlaşmasında son anda uzlaştı

ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticareti düzenleyen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (Nafta) yerini alacak yeni bir anlaşma imzalanması konusunda ABD ve Kanada uzlaşıya vardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıldır yürürlükte olan anlaşmanın "adil olmadığı" gerekçesiyle değiştirilmesini istiyordu. Trump yönetimi Kanada'ya anlaşmaya varılması için Pazar akşamına kadar süre tanımıştı. Mutabakata varılan anlaşmanın, ABD'nin Kanada'nın mandıra pazarına daha çok erişim sağladığı ve Kanada'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatına sınırlama getirdiği belirtiliyor. Ancak anlaşmaya dair daha fazla detay verilmedi.

Müzakere heyetlerinin açıklamasında "Bugün Kanada ve ABD, Meksika'nın da yanında 21. yüzyıla uygun ve modernleştirilmiş yeni bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaştı" denildi.

Anlaşmanın "işçilere, çiftçilere ve iş sahiplerine daha serbest bir pazar, adil bir ticaret ve bölgede güçlü ekonomik büyüme sağlayacağı" ifade edildi.

İki ülke bir yıldan uzun süredir devam eden müzakerelerde ihtilaf yaşıyordu, özellikle son haftalarda gerilim yükselmişti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi getirmiş, Kanada ve Meksika da misilleme yaparak benzer adımlar atmıştı.

Trump, Ağustos aynı sonunda anlaşmanın belli başlı maddelerinde Meksika ile mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

3 ülke arasında, hacmi yaklaşık 1 trilyon doları bulan ticareti düzenleyen Nafta anlaşması 1 Ocak 1994'te yürürlüğe girmişti.