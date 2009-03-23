ABD ve Japonya'da uçak kazası: 19 ölü

Atatürk Havalimanı'nda Ukrayna uçağı pistten çıktı

150 metreden çakıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da da, bir kargo uçağı iniş sırasında düştü. Pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.Çin'in Guanzo kentinden Tokyo'ya giden Federal Express Kargo uçağının düşüşü havaalanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk inişten sonra iki kez piste vurup seken uçak daha sonra kanatları üzerine yatıp alev aldı. Alev topuna dönüp yerde sürüklendikten sonra duran uçak, itfaiye ekipleri tarafından köpük sıkılarak söndürülmeye çalışıldı.ABD'nin Montana eyaletinde havalanına inmeye çalışan uçağın düşmesi sonucu ise 17 kişinin öldüğü bildirildi.ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, California eyaletindeki Orville Havaalanı'ndan Buzeman Havaalanı'na giden türbobrop tipi tek motorlu uçağın pilotu, Butte Havaalanı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle uçuş rotasını değiştirerek Butte'ye yöneldi.Butte Havalanı'na inişe geçtiği sırada yaklaşık 150 metreden yere çakılan uçak alevler içinde kaldı. İlk belirlemelere göre, aralarında çocukların da olduğu uçaktaki 17 kişi hayatını kaybetti.