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Ekonomi

ABD ve Japonya G7'de "çevre anlaşmasını" imzalamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA) – ABD ve Japonya, dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde okyanuslardaki plastiğin azaltılmasını hedefleyen anlaşmayı imzalamayı reddetti

11 Haziran 2018 19:11

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA) – ABD ve Japonya, dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde okyanuslardaki plastiğin azaltılmasını hedefleyen anlaşmayı imzalamayı reddetti.
Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere dünyanın en büyük yedi ekonomisinin bir araya geldiği ve Kanada’nın La Malbaie kentinde düzenlenen G7 zirvesinde, dünya genelindeki plastik atık sorununa da dikkat çekildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyla ilgili Cumartesi günü gazetecilere şöyle konuştu: “Bu anlaşma yalnızca çevre için değil, aynı zamanda plastik kullanımının yol açtığı maliyeti azaltma açısından şirketlerin de işine yarayacak.”
Trudeau, Kanada’nın okyanuslardaki plastiği azaltma çalışmaları için 100 milyon dolar yatırımda bulunacağını belirtirken, diğer ülkelerin aksine ABD ve Japonya anlaşmayı imzalamayı reddetti.
 

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